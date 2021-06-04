Футболисты Германии вышли в финал молодежного чемпионата Европы

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Германии в третий раз подряд вышли в финал молодежного чемпионата Европы (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором полуфинальном матче немецкие футболисты в венгерском Секешфехерваре обыграли сверстников из Нидерландов со счетом 2:1. В самом начале первого тайма полузащитник сборной Германии Флориан Вирц забил два гола, отличившись на 1-й и 8-й минутах игры. После перерыва Перр Схюрс отыграл один мяч, но большего нидерландская команда добиться не смогла.

В первом полуфинале в словенском Мариборе португальцы одолели команду Испании с минимальным перевесом в счете - 1:0. На 80-й минуте встречи защитник испанцев Хорхе Куэнка срезал мяч в свои ворота.

Финальный поединок за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня в словенском Любляне.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии с результатом 2:1. Двумя годами ранее в Польше немцы завоевали свой второй титул, обыграв в решающем поединке испанцев со счетом 1:0.

Чаще всех молодежное континентальное первенство выигрывали итальянские и испанские футболисты, у которых по пять титулов.-0-