Футболисты "Гомеля" и "Руха" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги состоялись очередные матчи 16-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Гомеля" на своей арене имели преимущество над гостями из брестского "Руха", но реализовать его не смогли - ничья 0:0.

Один из аутсайдеров турнира "Сморгонь" на своем поле дважды выигрывал у столичного "Энергетика-БГУ", но не удержал победу, завершив встречу вничью - 2:2.

Вчера в стартовом поединке второго тура борисовский БАТЭ обыграл на выезде футболистов "Слуцка" с результатом 4:3. В Жодино минское "Динамо" одержало волевую викторию над местным "Торпедо-БелАЗом" - 2:1.

Завтра футболисты "Славии" в Мозыре примут "Ислочь" из Минского района, а "Витебск" сыграет на своем поле с гродненским "Неманом". Матч "Минск" - "Шахтер" (Солигорск) перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: Шахтер" - 40 очков (14 матчей), БАТЭ - 39 (16), "Динамо" (Минск) - 32 (16), "Рух" - 30 (16), "Гомель" - 28 (15), "Минск" - 21 (15), "Динамо" (Брест) - 21 (15), "Витебск" - 20 (15), "Энергетик-БГУ" - 20 (16), Торпедо-БелАЗ" - 19 (16), "Ислочь" - 16 (15), "Слуцк" - 14 (16), "Славия" - 9 (15), "Неман" - 9 (15), "Сморгонь" - 8 (16), "Спутник" - 7 (15),

Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард минского "Динамо" Аблай Мбенг.-0-