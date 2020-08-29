Футболисты "Городеи" и "Руха" вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня проходят очередные матчи 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты "Городеи" переиграли в Новополоцке местный "Нафтан" со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. В Светлогорске брестский "Рух" не оставил шансов на успех футболистам "Химика", победив с результатом 3:0.

Позже завершатся еще четыре игры: "Волна" (Пинск) - "Славия" (Мозырь), "Барановичи" - "Витебск", "Локомотив" (Гомель) - "Слуцк", "Гранит" (Микашевичи) - БАТЭ (Борисов).

Ранее в 1/8 финала вышли футболисты "Ислочи", дзержинского "Арсенала" и минского "Энергетика-БГУ".

30 августа состоятся еще четыре встречи за выход в 1/8 финала: "Мелиоратор" (Житковичи) - "Динамо" (Брест), "Гомель" - "Шахтер" (Солигорск), "Спутник" (Речица) - "Белшина" (Бобруйск), "Ошмяны-БГУФК" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Еще два поединка 1/16 финала кубкового розыгрыша пройдут на следующей неделе: 1 сентября состоится столичное дерби между "Крумкачамi" и минским "Динамо", 5 сентября "Островец" сыграет на своем поле с "Минском". Дата матча "Слоним-2017" - "Неман" (Гродно) определится позже.-0-