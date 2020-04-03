Футболисты "Городеи" одержали гостевую победу над "Белшиной" в 3-м туре чемпионата Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" добыли первую победу в 30-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке 3-го тура на поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко "Городея" одолела местную "Белшину" с минимальным преимуществом - 1:0. Победный гол на 66-й минуте игры забил Лазар Сайчич.

Фото ФК "Городея"

До этот "городейцы" потерпели поражения от "Витебска" (0:1) и солигорского "Шахтера" (0:2). Для бобруйчан сегодняшняя неудача третья подряд после проигрышей "Минску" (1:3) и жодинскому "Торпедо-БелАЗу" (0:1).

Во втором сегодняшнем матче футболисты минского "Динамо" принимают на главной арене страны жодинское "Торпедо-БелАЗ". На старте нынешнего первенства динамовцы проиграли дебютанту высшей лиги брестскому "Руху" - 0:1 (дома), а затем землякам из "Минска" - 2:3 (в гостях). В активе торпедовцев две виктории с одинаковым результатом 1:0 - над "Шахтером" (в гостях) и "Белшиной" (дома).

В субботу, 4 апреля, солигорский "Шахтер" примет на своем стадионе гродненский "Неман", на поле "Борисов-Арены" футболисты БАТЭ сыграют с "Рухом", чемпион страны брестское "Динамо" у себя дома встретится с мозырской "Славией".

В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между "Энергетиком-БГУ" и "Минском". Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день "Витебск" примет в Борисове "Смолевичи", а "Ислочь" на стадионе ФК "Минск" встретится со "Слуцком".-0-