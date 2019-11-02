Футболисты "Городеи" победили "Неман" в матче чемпионата Беларуси и поднялись на 5-е место в таблице

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" победили гродненский "Неман" со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победный гол на 74-й минуте игры забил Артем Архипов. После этой виктории "Городея" набрала 43 очка и поднялась на 5-е место турнирной таблицы.

В стартовом поединке этого тура футболисты "Минска", благодаря голу Александра Васильева на 7-й минуте встречи, обыграли накануне у себя дома гостей из "Слуцка" с результатом 1:0.

Футболисты "Минска" победили "Слуцк" в матче 27-го тура чемпионата Беларуси Минчане вышли вперед на 7-й минуте после удара Александра Васильева, и в оставшееся игровое время результат не изменился.

Все претенденты на место в призовой тройке свои поединки 27-го тура проведут в воскресенье, 3 ноября. В главном из них лидер первенства брестское "Динамо" примет идущего третьим солигорский "Шахтер". Занимающий вторую позицию действующий чемпион страны БАТЭ сыграет на поле "Борисов-Арены" с "Ислочью". В Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" встретится с минским "Динамо", а в Могилеве местный "Дняпро" будет соперничать с "Витебском". Завершится этот тур в понедельник, 4 ноября, матчем в Мозыре между "Славией" и "Гомелем".

Положение в лидирующей группе после 26 туров: "Динамо" (Брест) - 67 очков, БАТЭ - 61, "Шахтер" - 58, "Динамо" (Минск) - 47.-0-