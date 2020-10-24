Футболисты "Городеи" разгромили "Смолевичи" в матче чемпионата Беларуси

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" разгромили "Смолевичи" с результатом 4:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме мячом больше владели гости, но счет открыли хозяева - на 19-й минуте игры российский защитник "Смолевичей" Муталип Алибеков отправил мяч в свои ворота. После перерыва городейцы еще трижды поразили ворота аутсайдеров первенства. Голы на свой счет записали Джамал Дибиргаджиев, Дидин Мохамед-Джухари и Михаил Шибун. Для команды Олега Радушко это вторая виктория кряду, "Смолевичи" потерпели одиннадцатое фиаско подряд и потеряли шансы остаться в высшей лиге национального чемпионата.

Также сегодня лидеры первенства футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" гостей из "Витебска", минское "Динамо" сыграет на своем стадионе с бобруйской "Белшиной".

В воскресенье, 25 октября, идущий вторым гродненский "Неман", встретится на своем поле с мозырской "Славией". Солигорский "Шахтер", занимающий третье место, сыграет в Молодечно со столичным "Энергетиком-БГУ". В Бресте местный "Рух" встретится с "Ислочью" из Минского района. Еще два матча пройдут 26 октября: "Минск" - "Динамо" (Брест), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Слуцк".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 50 очков (26 матчей), "Неман" - 47 (26), "Шахтер" - 46 (25), "Динамо" (Брест) - 44 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26), "Ислочь" - 43 (26), "Динамо" (Минск) - 42 (26), "Рух" - 39 (26), "Энергетик-БГУ" - 35 (25), "Витебск" - 34 (26), "Минск" - 34 (26), "Славия" - 28 (24), "Городея" - 27 (27), "Слуцк" - 24 (25), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (27).

Бомбардирскую гонку возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 15 мячей.-0-