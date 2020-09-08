Футболисты Грузии и Северной Македонии сыграли вничью в матче Лиги наций

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Грузии, с которыми белорусы встретятся в плей-офф чемпионата Европы, сыграли вничью (1:1) с Северной Македонией в домашнем матче Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Тбилиси, хозяева вышли вперед на 13-й минуте встречи после пенальти, реализованного Торнике Окриашвили. Через 20 минут Стефан Ристовски сравнял результат, а в оставшееся время никому из соперников больше отличиться не удалось.

В стартовом туре 2-й группы лиги С грузины одолели в Таллинне эстонцев - 1:0, а северомакедонцы победили в Скопье гостей из Армении с результатом 2:1. Также сегодня в Ереване армянская сборная обыграла футболистов Эстонии со счетом 2:0.

Положение команд после двух игровых дней: Грузия - 4 очка, Северная Македония - 4, Армения - 3, Эстония - 0.

Полуфинальный поединок плей-офф континентального первенства между футболистами Беларуси и Грузии пройдет 8 октября в Тбилиси. В борьбе за путевку в финальную стадию ЧЕ победитель этого матча 12 ноября примет на своем поле лучшую команду пары Северная Македония - Косово.-0-