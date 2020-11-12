Футболисты Грузии сыграют с Северной Македонией за выход на чемпионат Европы

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня определятся последние участники финального этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты сборной Грузии, обыгравшие в полуфинале квалификации белорусов (1:0), примут в Тбилиси команду Северной Македонии (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Северомакедонская дружина перед решающим поединком взяла верх над футболистами Косово (2:1). Победитель сегодняшней встречи впервые в истории выйдет в финальную стадию континентального первенства и попадет в группу С к сборным Нидерландов, Австрии и Украины.

Сегодня также состоятся еще три матча за попадание в финальную стадию первенства Европы. В Будапеште сборная Венгрии встретится с командой Исландии, победитель попадет в группу F, где его ждут чемпион мира Франция, чемпион Европы Португалия и одна из сильнейших команды планеты Германия. Победитель встречи в Белфасте между сборными Северной Ирландии и Словакии попадет в группу Е к футболистам Испании, Швеции и Польши. Победитель матча в Белграде Сербия - Шотландия в финальной части чемпионата Европы сыграет в группе D вместе с футболистами Англии, Чехии и Хорватии.

Составы остальных квартетов европейского первенства: А - Италия, Швейцария, Уэльс, Турция; В - Дания, Бельгия, Финляндия, Россия.

Финальный турнир чемпионата Европы должен был пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года на 12 стадионах 12 городов Англии, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Нидерландов, Ирландии, Шотландии, России, Румынии и Азербайджана. Решающий поединок должен состояться на лондонском стадионе "Уэмбли".-0-