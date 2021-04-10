Футболисты "Химок" победили "Тамбов" в чемпионате России

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Химок" победили гостей из "Тамбова" в стартовом поединке 25-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подмосковная команда имела подавляющее превосходство, но смогла забить лишь один мяч в ворота одного из аутсайдеров премьер-лиги. На исходе часа игры победу хозяевам принес Денис Глушаков. Для "Тамбова" это поражение стало шестым подряд.

Позже еще один аутсайдер российского первенства "Уфа" примет на своей арене грозненский "Ахмат". Футболисты "Ростова", за который выступает белорусский защитник Александр Павловец, у себя дома сыграют с казанским "Рубином".

Завтра футболисты "Краснодара" проведут первый матч под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко, который недавно покинул московский ЦСКА. Краснодарский клуб с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе встретится в Туле с местным "Арсеналом", за который выступают белорусские полузащитники Валерий Громыко и Юрий Ковалев. В столичном дерби "Локомотив" с белорусским форвардом Виталием Лисаковичем сыграет со "Спартаком". Лидер турнира питерский "Зенит" на выезде будет соперничать с футболистами "Сочи". Московское "Динамо" примет на своей арене "Урал" из Екатеринбурга.

В последнем поединке 25-го тура ЦСКА, за который играет белорусский форвард Илья Шкурин, встретится в Москве с волгоградским "Ротором".

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 51 очко, "Спартак" - 47, "Локомотив" - 43, ЦСКА - 43, "Динамо" - 42. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, на один балл больше имеет "Уфа", у "Арсенала" 17 очков.

Список лучших бомбардиров возглавляют зенитовцы Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 13 мячей.-0-