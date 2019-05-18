Футболисты "Ислочи" догнали БАТЭ в чемпионате Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" победили "Витебск" со счетом 3:0 в домашнем матче 8-го тура чемпионата Беларуси и догнали лидера турнира борисовский БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер "волков" Виталий Жуковский не мог руководить командой из-за дисквалификации, но это не помешало "Ислочи" добиться успеха. В самой концовке первого тайма гвинейский легионер Момо Янсане открыл счет, в начале второй половины игры Дмитрий Рекиш, а незадолго до финального свистка Дмитрий Комаровский установил окончательный результат - 3:0.

Позже "Гомель" примет на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ", а в Солигорске местный "Шахтер" сыграет с минским "Динамо".

Результаты пятничных игр: "Неман" (Гродно) - БАТЭ (Борисов) - 0:1, "Энергетик-БГУ" - "Минск" - 3:3, "Городея" - "Славия" (Мозырь) - 1:0.

В воскресенье, 19 мая брестское "Динамо" сыграет в гостях у минского "Торпедо", а "Слуцк" примет у себя дома могилевский "Дняпро".

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 18 очков (8 матчей), "Ислочь" - 18 (8), "Динамо" (Брест) - 17 (7), "Шахтер" - 15 (7), "Торпедо-БелАЗ" (7) - 14.-0-