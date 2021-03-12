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12 марта 2021, 07:10

Футболисты "Ислочи" и "Славии" откроют 31-й чемпионат Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартует 31-й чемпионат Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке нового национального первенства футболисты "Ислочи" на стадионе ФК "Минск" примут гостей из мозырской "Славии". Игра начнется в 17.30 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". В прошлом сезоне "Ислочь" заняла 7-е место, а "Славия" завершила чемпионат на 9-й позиции в турнирной таблице среди 16 участников элитного дивизиона. В межсезонье с "Ислочью" распрощался ее главный тренер Виталий Жуковский, отработавший в клубе из Минского района 11 лет. Теперь он возглавляет борисовский БАТЭ, который 15 раз становился чемпионом страны.

Еще четыре игры первого тура состоятся в субботу, 13 марта. Действующий чемпион Беларуси "Шахтер" примет в Солигорске футболистов "Минска". Обладатель бронзовых наград жодинское "Торпедо-БелАЗ" сыграет в гостях у минского "Динамо". Столичный "Энергетик-БГУ" примет на своем поле новичка высшей лиги "Сморгонь", а в Бресте местный "Рух" сыграет с вернувшимся в элиту "Гомелем".

Завершится стартовый тур 14 марта. Вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК "Минск" сыграют со "Слуцком". В Гомеле дебютант элитного дивизиона речицкий "Спутник" встретится с брестским "Динамо", а в Гродно местный "Неман" будет соперничать с "Витебском".

В ходе первенства команды проведут традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Встречи заключительного 30-го тура должны состояться 28 ноября. По итогам чемпионата высшую лигу покинут две худшие команды, их заменят два лучших представителя первой лиги. Клуб, который финиширует 14-м в элитном дивизионе, проведет два переходных поединка с третьей командой первой лиги.

В прошлом чемпионате Беларуси обладателями золотых медалей во второй раз в истории стали футболисты солигорского "Шахтера", серебро в шестой раз досталось борисовскому БАТЭ, бронзу впервые завоевало жодинское "Торпедо-БелАЗ". Лучшим бомбардиром турнира стал форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 19 мячей.

Самым титулованным клубом является БАТЭ - 15-кратный чемпион страны. У минского "Динамо" семь титулов, по два - у мозырской "Славии" и солигорского "Шахтера", по разу золото брали бобруйская "Белшина", могилевский "Днепр-Трансмаш", брестское "Динамо" и "Гомель".-0-

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