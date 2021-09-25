Футболисты "Ислочи" и "Торпедо-БелАЗа" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 24-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них "Ислочь" из Минского района и жодинское "Торпедо-БелАЗ" в Молодечно разошлись миром - ничья 0:0. С таким же результатом вчера завершилась первая игра этого тура между "Гомелем" и брестским "Динамо". В другом сегодняшнем поединке футболисты "Минска" одержали волевую викторию над гостями из "Слуцка" - 2:1. Все мячи были забиты во второй половине игры - на 55-й минуте гостей вывел вперед Алексей Бутаревич, через 20 минут Ярослав Яроцкий сравнял счет, а на 4-й компенсированной минуте форвард минчан Егор Богомольский забил победный гол. Также сегодня идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет в гостях у брестского "Руха".

Лидер турнира солигорский "Шахтер" 26 сентября сыграет на своем поле с гродненским "Неманом". Также в воскресенье "Сморгонь" у себя дома попытается отобрать очки у минского "Динамо", а в Борисове столичный "Энергетик-БГУ" встретится с "Витебском".

Турнирное положение: "Шахтер" - 53 очка (21 матч), БАТЭ - 51 (23), "Динамо" (Минск) - 48 (23), "Рух" - 47 (23), "Гомель" - 45 (23), "Витебск" - 33 (23), "Динамо" (Брест) - 32 (24), "Ислочь" - 28 (24), "Энергетик-БГУ" - 27 (23), "Неман" - 27 (23), "Минск" - 27 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (24), "Слуцк" - 22 (24), "Славия" - 21 (23), "Сморгонь" - 13 (23), "Спутник" - 7 (24).

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 16 мячей, на два гола меньше у гомельчанина Андрея Соловья.-0-