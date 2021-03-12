Футболисты "Ислочи" обыграли "Славию" на старте 31-го чемпионата Беларуси

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" одержали победу над мозырской "Славией" в стартовом поединке 31-го чемпионата Беларуси в высшей лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый поединок нового национального первенства на стадионе ФК "Минск" прошел в равной борьбе, и только в самом конце встречи точный удар Кирилла Глущенкова принес победу "Ислочи" - 1:0.

Еще четыре игры первого тура состоятся 13 марта. Действующий чемпион Беларуси "Шахтер" примет в Солигорске футболистов "Минска". Обладатель бронзовых наград жодинское "Торпедо-БелАЗ" сыграет в гостях у минского "Динамо". Столичный "Энергетик-БГУ" примет на своем поле новичка высшей лиги "Сморгонь", а в Бресте местный "Рух" сыграет с вернувшимся в элиту "Гомелем".

Завершится стартовый тур 14 марта. Вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК "Минск" сыграют со "Слуцком". В Гомеле дебютант элитного дивизиона речицкий "Спутник" встретится с брестским "Динамо", а в Гродно местный "Неман" будет соперничать с "Витебском".

Во время первенства команды проведут традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Встречи заключительного 30-го тура должны состояться 28 ноября. По итогам чемпионата высшую лигу покинут две худшие команды, их заменят два лучших представителя первой лиги. Клуб, который финиширует 14-м в элитном дивизионе, проведет два переходных поединка с третьей командой первой лиги.

В прошлом чемпионате Беларуси обладателями золотых медалей во второй раз в истории стали футболисты солигорского "Шахтера", серебро в шестой раз досталось борисовскому БАТЭ, бронзу впервые завоевало жодинское "Торпедо-БелАЗ". Лучшим бомбардиром турнира стал форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 19 мячей.

Самым титулованным клубом является БАТЭ - 15-кратный чемпион страны. У минского "Динамо" семь титулов, по два - у мозырской "Славии" и солигорского "Шахтера", по разу золото брали бобруйская "Белшина", могилевский "Днепр-Трансмаш", брестское "Динамо" и "Гомель".-0-