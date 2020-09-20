Футболисты "Ислочи" одержали шестую победу подряд в чемпионате Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" победили минское "Динамо" со счетом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет в этой встрече был открыт уже на 3-й минуте, когда точный удар нанес опытный форвард "Ислочи" Николай Януш. Пропустив мяч, динамовцы заиграли активнее, и на 62-й минуте Доминик Динга сравнял результат. Через 25 минут гвинейский форвард "Ислочи" Момо Янсане ударом с линии штрафной площади забил победный мяч. Это шестая подряд виктория "Ислочи" в нынешнем первенстве.

Также сегодня борисовский БАТЭ сыграет в гостях у "Слуцка", а солигорский "Шахтер" в Мозыре будет соперничать с местной "Славией".

Результаты остальных игр 24-го тура: "Смолевичи" - "Рух" (Брест) - 0:6, "Витебск" - "Белшина" (Бобруйск) - 1:1, "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:1, "Неман" (Гродно) - "Минск" - 2:0, "Городея" - "Торпедо-БелАЗ" - 1:3.

Турнирное положение: БАТЭ - 46 очков (23 матча), "Шахтер" - 46 (23), "Неман" - 44 (24), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (24), "Ислочь" - 41 (24), "Рух" - 36 (24), "Динамо" (Брест) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" - 34 (23), "Динамо" (Минск) - 33 (23), "Витебск" - 31 (24), "Минск" - 25 (22), "Славия" - 24 (21), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (24), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (22).

Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляет Джасурбек Яхшибоев из "Шахтера", забивший 13 мячей, на два гола меньше в активе Максима Скавыша из БАТЭ.-0-