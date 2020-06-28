Футболисты "Ислочи" победили "Городею" в чемпионате Беларуси

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу завершилась программа 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем воскресном матче футболисты "Ислочи" обыграли в гостях "Городею" со счетом 2:0. Подопечные Виталия Жуковского открыли счет уже на 3-й минуте после эффектного удара Александра Макася. Во второй половине игры хозяева много атаковали, но не смогли поразить ворота Егора Хаткевича. А на 54-й минуте городейцы упустили Момо Янсане, который убежал от защитников и установил окончательный результат.

Также вчера футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" обыграли у себя дома "Витебск" - 1:0, а брестский "Рух" на своем поле разгромил аутсайдера турнира бобруйскую "Белшину" со счетом 3:0.

"Торпедо-БелАЗ" победил "Витебск" в чемпионате Беларуси по футболу В первом из трех сегодняшних поединков футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" принимали гостей из "Витебска" и выиграли с минимальным преимуществом - 1:0. Победный мяч на 69-й минуте игры забил Габриэл Рамос.

ФОТОФАКТ: Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси В домашнем матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестский "Рух" одержал победу над футболистами "Белшины" со счетом 3:0.

Результаты остальных встреч 15-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Минск) - 0:2, "Минск" - "Шахтер" (Солигорск) - 1:1, "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Брест) - 1:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Славия" (Мозырь) - 5:0, "Смолевичи" - "Слуцк" - 2:1.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (15 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 27 (15), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 26 (15), "Неман" - 26 (14), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (15), "Динамо" (Брест) - 25 (15), "Динамо" (Минск) - 23 (15), "Ислочь" (Минский район) - 23 (15), "Витебск" - 21 (15), "Слуцк" - 18 (15), "Славия" (Мозырь) - 18 (15), "Рух" (Брест) - 16 (14), "Городея" - 15 (15), "Минск" - 14 (13), "Смолевичи" - 10 (14), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (14).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.

В следующем туре встречаются:

3 июля

"Славия" - "Слуцк", "Смолевичи" - "Динамо" (Брест);

4 июля

БАТЭ - "Энергетик-БГУ", "Городея" - "Витебск", "Неман" - "Ислочь";

5 июля

"Минск" - "Белшина", "Торпедо-БелАЗ" - "Шахтер", "Рух" - "Динамо" (Минск).-0-