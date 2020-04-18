Футболисты "Ислочи" победили "Славию" в чемпионате Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" одержали победу над мозырской "Славией" со счетом 2:1 в домашнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Долгое время на поле ФК "Минск" шла равная борьба без опасных моментов и забитых мячей. Только во второй половине встречи соперники сумели поразить ворота друг друга. Сначала дважды подряд отличились подопечные Виталия Жуковского: на 63-й минуте Дмитрий Комаровский с пенальти открыл счет, а еще через 10 минут Николай Януш удвоил преимущество хозяев. Мозыряне не сдались, и на 77-й минуте Френсис Нар сократил разрыв, а вскоре едва не сравнял счет, но голкипер Егор Хаткевич отразил его удар с близкого расстояния.

Фото ФК "Ислочь"

Сегодня брестский "Рух" принимает у себя дома футболистов "Минска", "Витебск" на своем поле встретится с брестским "Динамо", на "Борисов-Арене" сыграют БАТЭ и жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Результаты остальных игр 5-го тура: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Городея" - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Неман" (Гродно) - 2:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 1:2, "Белшина" (Бобруйск) - "Смолевичи" - 1:1.

Положение команд сейчас таково: "Слуцк" - 10 очков, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ", "Городея", "Ислочь" - по 9, "Витебск", "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Динамо" (Минск), БАТЭ, "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Рух" - 4, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.-0-