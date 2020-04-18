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18 апреля 2020, 16:00

Футболисты "Ислочи" победили "Славию" в чемпионате Беларуси

Во время матча. Фото ФК "Ислочь"
Во время матча. Фото ФК "Ислочь"
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БАТЭ примет "Торпедо-БелАЗ", "Витебск" сыграет с брестским "Динамо" в 5-м туре чемпионата Беларуси по футболу

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" одержали победу над мозырской "Славией" со счетом 2:1 в домашнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Долгое время на поле ФК "Минск" шла равная борьба без опасных моментов и забитых мячей. Только во второй половине встречи соперники сумели поразить ворота друг друга. Сначала дважды подряд отличились подопечные Виталия Жуковского: на 63-й минуте Дмитрий Комаровский с пенальти открыл счет, а еще через 10 минут Николай Януш удвоил преимущество хозяев. Мозыряне не сдались, и на 77-й минуте Френсис Нар сократил разрыв, а вскоре едва не сравнял счет, но голкипер Егор Хаткевич отразил его удар с близкого расстояния.

Фото ФК "Ислочь"
Фото ФК "Ислочь"

Сегодня брестский "Рух" принимает у себя дома футболистов "Минска", "Витебск" на своем поле встретится с брестским "Динамо", на "Борисов-Арене" сыграют БАТЭ и жодинское "Торпедо-БелАЗ".  

Результаты остальных игр 5-го тура: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Городея" - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Неман" (Гродно) - 2:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 1:2, "Белшина" (Бобруйск) - "Смолевичи" - 1:1. 

Положение команд сейчас таково: "Слуцк" - 10 очков, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ", "Городея", "Ислочь" - по 9, "Витебск", "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Динамо" (Минск), БАТЭ, "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Рух" - 4, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.-0-

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