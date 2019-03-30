Футболисты "Ислочи" победили в матче первого тура чемпионата Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" одержали победу в матче первого тура 29-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре с гостями из "Городеи" подопечные Виталия Жуковского забили по голу в каждом тайме. Оба мяча на счету Александра Макася, который отличился на 29-й и 57-й минутах встречи - 2:0.

Позже чемпионы страны футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примут могилевский клуб "Дняпро". Серебряный призер прошлого первенства солигорский "Шахтер" у себя дома сыграет с минским "Торпедо".

Результаты встреч, состоявшихся 29 марта: "Минск" - "Витебск" - 0:0, "Гомель" - "Неман" (Гродно) - 2:3.

Первый тур завершится тремя воскресными матчами: обладатель бронзы минское "Динамо" встретится с мозырской "Славией", в Жодино "Торпедо-БелАЗ" сыграет с брестским "Динамо", а "Слуцк" будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона минским "Энергетиком-БГУ".-0-