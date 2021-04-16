Футболисты "Ислочи" разгромили "Спутник" в матче чемпионата Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" разгромили речицкий "Спутник" со счетом 5:1 в стартовом матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже в первом тайме встречи в Гомеле подопечные Артема Радькова трижды поразили ворота новобранцев высшей лиги. На 13-й минуте счет открыл Александр Ануфриев, через 20 минут отличился Дмитрий Юсов, а незадолго до перерыва Олег Патоцкий забил третий гол. Во второй половине встречи гости продолжали доминировать - Дмитрий Юсов оформил свой голевой дубль, Дмитрий Комаровский забил еще один мяч, на что "Спутник" ответил голом Александра Холодинского.

Во втором сегодняшнем матче футболисты "Витебска" примут на своей арене гостей из "Слуцка". На прошлой неделе оба соперника одержали победы с одинаковым счетом 2:0 - витебчане выиграли в Мозыре у местной "Славии", а слуцкая команда на своем поле была сильнее жодинского "Торпедо-БелАЗа".

Лидер первенства солигорский "Шахтер" 17 апреля сыграет у себя дома со "Славией". Также в субботу "Торпедо-БелАЗ" в Жодино встретится с брестским "Динамо", в Гродно "Неман" будет соперничать с "Минском", а в Борисове БАТЭ примет "Энергетик-БГУ".

Завершится этот тур 18 апреля матчами "Динамо" (Минск) - "Гомель" и "Рух" - "Сморгонь".

Положение команд: "Шахтер" - 12 очков, "Ислочь" - 9, "Динамо" (Брест) - 8, "Динамо" (Минск) - 8, БАТЭ - 8, "Гомель" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Рух" - 6, "Минск" - 5, "Витебск" - 5, "Энергетик-БГУ" - 4, "Слуцк" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1.

Лидером бомбардирской гонки является Андрей Соловей ("Гомель"), забивший 5 мячей.-0-