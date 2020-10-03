Футболисты "Ислочи" стали четвертьфиналистами Кубка Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" уверенно вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала в Минске подопечные Виталия Жуковского разгромили представителя первой лиги национального чемпионата столичный клуб "Крумкачы" со счетом 4:0.

Также сегодня состоятся еще две встречи 1/8 финала: "Городея" - "Арсенал" (Дзержинск), "Рух" (Брест) - "Минск".

Вчера футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" уверенно переиграли в Речице местный "Спутник", выступающий в первой лиге национального первенства, - 4:1. Солигорский "Шахтер" с таким же результатом победил на выезде футболистов "Слуцка".

В воскресенье, 4 октября, столичный "Энергетик-БГУ" примет гостей из "Витебска", а в Мозыре местная "Славия" сыграет с гродненским "Неманом".

Заключительный матч за выход в четвертьфинал между действующим обладателем Кубка страны борисовским БАТЭ и финалистом прошлого розыгрыша брестским "Динамо" состоится позже. В решающем поединке Кубка-2020 борисовчане одолели брестчан с минимальным перевесом 1:0 в дополнительное время.-0-