Футболисты "Ислочи" стали первыми четвертьфиналистами Кубка Беларуси

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят стартовые матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты "Ислочи" обыграли в гостях минский "Энергетик-БГУ" со счетом 3:2. У победителей голы забили Алексей Янушкевич, Момо Янсане и Дмитрий Комаровский, у проигравших отличились Виктор Диас и Дэвид Тве.

Сегодня состоятся еще 3 поединка за выход в четвертьфинал: "Динамо" (Минск) - "Гомель", БАТЭ (Борисов) - "Торпедо" (Минск), "Динамо" (Брест) - "Минск".

Остальные встречи 1/8 финала пройдут в воскресенье, 4 августа: "Нафтан" (Новополоцк) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Дняпро" (Могилев) - "Слуцк", "Славия" (Мозырь) - "Витебск", "Локомотив" (Гомель) - "Шахтер" (Солигорск).-0-