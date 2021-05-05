Футболисты "Ислочи" стали первыми финалистами Кубка Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" стали первыми финалистами 30-го розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном полуфинальном поединке на поле молодечненского городского стадиона подопечные Артема Радькова сенсационно обыграли действующего чемпиона страны солигорский "Шахтер" со счетом 2:0. Их первая полуфинальная встреча в Солигорске завершилась минимальной победой "Шахтера" - 1:0. Футболисты "Ислочи" впервые пробились в финал кубкового турнира.

Во втором сегодняшнем матче жодинское "Торпедо-БелАЗ" примет у себя дома нынешнего владельца кубка борисовский БАТЭ. В первой полуфинальной встрече борисовчане разгромили торпедовцев на своем поле со счетом 4:1.

Финальный поединок Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.-0-