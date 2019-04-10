Футболисты "Ислочи" упустили перевес в два мяча в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси с "Шахтером"

Во время матча. Фото ФК "Ислочь"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня проходят первые полуфинальные встречи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Ислочи" на поле ФК "Минск" принимали гостей из солигорского "Шахтера" и в первом тайме дважды поразили ворота соперников. На 15-й минуте счет открыл Дмитрий Комаровский, а незадолго до перерыва отличился Момо Янсане.

Во второй половине игры гости стали действовать значительно агрессивнее и сумели свести матч к ничьей. На 69-й минуте Элис Бакай сократил разрыв, а еще через 10 минут Александр Сачивко установил окончательный результат - 2:2.

Сегодня же футболисты "Витебска" проводят свой домашний поединок против минского "Динамо".

Ответные матчи за выход в финал кубкового розыгрыша состоятся 1 мая, а решающий поединок за Кубок страны пройдет 26 мая в Витебске.-0-

Фото ФК "Ислочь"