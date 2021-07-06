Футболисты Испании и Италии определят первого финалиста Евро-2020

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольном чемпионате Европы определится первый участник финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном поединке на поле лондонского стадиона "Уэмбли" встретятся сборные Испании и Италии (начало в 22.00; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Эту встречу будет судить бригада арбитров из Германии, которую возглавит Феликс Брых. На групповом этапе нынешнего континентального первенства итальянцы одержали три виктории, не пропустив ни одного мяча. С одинаковым счетом 3:0 они обыграли команды Турции и Швейцарии, а футболистов Уэльса победили с минимальным перевесом - 1:0. В 1/8 финала подопечные Роберто Манчини одолели в дополнительное время австрийцев - 2:1, а в четвертьфинале с таким же результатом взяли верх над бельгийцами.

Испанские футболисты провели групповой этап не так удачно, как их сегодняшние соперники. Два первых матча команда Луиса Энрике завершила вничью - 0:0 со шведами и 1:1 с поляками, а потом разгромила словаков со счетом 5:0. В 1/8 финала испанцы в овертайме вырвали победу у хорватов - 5:3, а в 1/4 финала лишь в серии послематчевых пенальти одолели швейцарцев - 3:1 (игровое время - 1:1).

В прошлые годы сборная Испании трижды становилась чемпионом Европы (1964, 2008, 2012) и один раз проиграла в финале (1984). Итальянские футболисты однажды выиграли золото (1968), а еще два раза уступали в решающих поединках (2000, 2012). В 1988 году итальянцы завоевали бронзу.

Второй полуфинальный матч Евро-2020 также пройдет в Лондоне: 7 июля за вторую путевку в финал поспорят сборные Англии и Дании. Англичане еще никогда не играли в финальных матчах первенства Европы, но дважды становились бронзовыми призерами (1968, 1996). Дания один раз выиграла чемпионат Старого Света (1992) и однажды завоевала бронзовые награды (1984).

Список лучших бомбардиров ЧЕ сейчас возглавляют чех Патрик Шик и португалец Криштиану Роналду, забившие по 5 мячей. Из участников полуфиналов ближе всех к ним находятся англичане Харри Кейн и Рахим Стерлинг, а также датчанин Каспар Дольберг, в активе которых по 3 гола.

Финальный поединок за золото 16-го первенства Европы состоится 11 июля на "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). Чаще других чемпионами Европы становились испанцы и немцы, у которых по три титула, два раза золото брали французы.-0-