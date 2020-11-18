Футболисты Испании разгромили команду Германии в Лиге наций

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Испании разгромили команду Германии со счетом 6:0 в домашнем матче Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Севилье прошла при полном преимуществе испанцев, которые в каждом тайме по три раза поразили ворота Мануэля Нойера. Хет-трик в этом поединке оформил 20-летний форвард Фернан Торрес, еще по голу забили Альваро Мората, Родриго Эрнандес и Микель Оярсабаль. Второй матч шестого тура в 4-й группе, в котором футболисты Швейцарии должны были принимать в Люцерне украинцев, отменен. Положение команд: Испания - 11 очков (6 матчей), Германия - 9 (5), Украина - 6 (5), Швейцария - 3 (5).

В матче заключительного тура 3-й группы лиги А действующие чемпионы планеты французы уверенно переиграли в Париже команду Швеции - 4:2. Эту встречу судила бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. В другом матче чемпионы Европы, победители первого сезона Лиги наций футболисты сборной Португалии обыграли в Сплите хорватов с результатом 4:2. Итоговое положение: Франция - 16, Португалия - 13, Хорватия - 3, Швеция - 3.

Еще в двух группах лиги А заключительные поединки состоятся сегодня вечером. В 1-й группе лиги А футболисты Италии сыграют в гостях у команды Боснии и Герцеговины, поляки примут на своем поле сборную Нидерландов. Положение команд после пяти туров: Италия - 9, Нидерланды - 8, Польша - 7, Босния и Герцеговина - 2.

Лидер 2-й группы сборная Бельгии у себя дома будет соперничать с датчанами, футболисты Англии на своем поле встретятся с аутсайдером турнира командой Исландии. Положение команд: Бельгия - 12, Дания - 10, Англия - 7, Исландия - 0.

В 3-й группе лиги В футболисты России сыграют в гостях у команды Сербии, сборная Венгрии примет гостей из Турции. Положение команд: Россия - 8, Венгрия - 8, Турция - 6, Сербия - 3.-0-