Футболисты Испании сыграли вничью с египтянами на старте олимпийского турнира

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх сегодня стартовал мужской футбольный турнир, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке предварительной группы С один из фаворитов олимпийского турнира сборная Испании в Саппоро не смогла одолеть команду Египта - ничья 0:0. В другом матче этого квартета еще один фаворит команда Аргентины встретится с австралийцами.

В группе А футболисты Франции сыграют в Токио с мексиканцами, а японцы будут соперничать со сборной ЮАР. Два матча квартета В пройдут в Ибараки: Новая Зеландия - Республика Корея, Румыния - Гондурас.

В центральном поединке предварительной группы D встретятся футболисты Германии и Бразилии. Эта встреча станет повторением финального матча ОИ-2016. Тогда на поле легендарного стадиона "Маракана" в Рио основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1, а пенальти лучше пробили бразильцы, которые впервые в истории стали олимпийскими чемпионами. В другом сегодняшнем матче группы D встретятся команды Саудовской Аравии и Кот-д'Ивуара.

Групповой этап финиширует 28 июля, после чего по две лучшие команды выйдут в четвертьфинал. Поединки 1/4 финала состоятся 31 июля, полуфиналы пройдут 3 августа, матч за бронзу состоится 6 августа, решающий поединок за олимпийское золото пройдет 7 августа.

За всю историю проведения олимпийских турниров по три чемпионских титула завоевали футболисты Великобритании и Венгрии, дважды золото завоевали сборные СССР, Аргентины и Уругвая, по одному у команд Бразилии, Югославии, Польши, Испании, ГДР, Нигерии, Чехословакии, Франции, Швеции, Италии, Бельгии, Канады, Мексики и Камеруна.-0-