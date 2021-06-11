Футболисты Италии и Турции откроют финальную часть чемпионата Европы

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборных Италии и Турции откроют сегодня финальную стадию чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч открытия 16-го континентального первенства на римском "Стадио Олимпико" начнется в 21.45 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Вместе с командами Италии и Турции в предварительной группе А сыграют сборные Швейцарии и Уэльса, которые встретятся между собой завтра в Баку.

Составы остальных квартетов:

В - Бельгия, Дания, Финляндия, Россия;

С - Австрия, Нидерланды, Северная Македония, Украина;

D - Хорватия, Чехия, Англия, Шотландия;

Е - Польша, Словакия, Испания, Швеция;

F - Франция, Германия, Венгрия, Португалия.

Матчи группового этапа пройдут в Лондоне, Риме, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Будапеште, Амстердаме, Глазго, Копенгагене, Севилье, Бухаресте и Баку. После завершения группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). По три раза чемпионами Европы становились сборные Германии и Испании, два титула у Франции, по одному - у сборных СССР, Италии, Нидерландов, Португалии, Чехословакии, Дании и Греции.-0-