Футболисты Италии победили швейцарцев и вышли в 1/8 финала чемпионата Европы

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Италии одержала вторую викторию подряд, обыграв швейцарцев 3:0, и первой обеспечила себе выход а плей-офф чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В римском матче 2-го тура предварительной группы А итальянцы сначала отдали инициативу соперникам, но это продолжалось не более семи-восьми минут. Затем хозяева заиграли гораздо мощнее и на 18-й минуте их капитан Джорджио Кьеллини отправил мяч в ворота, но гол не был засчитан. Итальянцев это не смутило и через 7 минут Мануэль Локателли ударом с близкого расстояния все же открыл счет. В самом начале второй половины встречи также активнее были швейцарцы, но снова их атаки не увенчались успехом. А на 52-й минуте быстрая контратака хозяев завершилась вторым точным ударом Мануэля Локателли. Последнюю точку в этой игре незадолго до финального свистка поставил Чиро Иммобиле - 3:0. В первом матче футболисты Италии с таким же счетом разгромили турецкую команду. Турки во втором туре проиграли в Баку сборной Уэльса с результатом 0:2. Положение команд после двух туров: Италия - 6 очков, Уэльс - 4, Швейцария - 1, Турция - 0.

В квартете В футболисты России сегодня одолели в Санкт-Петербурге финскую сборную с минимальным перевесом 1:0. Победный мяч в компенсированное время первого тайма забил Алексей Миранчук. Завтра сборная Дании примет в Копенгагене бельгийцев. На старте турнира команда Бельгии разгромила россиян со счетом 3:0, а финны выиграли у датчан - 1:0.

Расклад игр второго тура в остальных квартетах:

С - Нидерланды - Австрия, Украина - Северная Македония.

D - Англия - Шотландия, Хорватия - Чехия.

Е - Швеция - Словакия, Испания - Польша.

F - Венгрия - Франция, Португалия - Германия.

Матчи группового этапа завершатся 23 июня, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-