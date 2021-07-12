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12 июля 2021, 01:00

Футболисты Италии во второй раз стали чемпионами Европы

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Италии во второй раз стали чемпионами Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА. В финальном поединке Евро-2020 итальянцы победили команду Англии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2 (игровое время - 1:1).

Решающий поединок 16-го континентального первенства начался с атак хозяев и уже на 2-й минуте защитник Люк Шоу воспользовался отличной передачей Кирана Триппьера и поразил ворота Дданлуиджи Доннаруммы. Выйдя вперед, англичане не стали играть на удержание счета, а пытались увеличить свое преимущество, но успеха не добились. Ближе к перерыву итальянцы захватили инициативу, провели несколько острых атак, но и они оказались безрезультатными. Во второй половине встречи подопечные Роберто Манчини продолжали доминировать и на 67-й минуте игры Леонардо Бонуччи восстановил равновесие в счете - 1:1. После этого итальянцы не раз могли выйти вперед, но английский голкипер Джордан Пикфорд был начеку. В итоге дело дошло до дополнительного времени. В овертайме результат не изменился, а в серии пенальти успех был на стороне Италии - 3:2.

Сборная Англии впервые в истории пробились в финал чемпионата Европы, победив в полуфинальном матче датчан со счетом 2:1 в дополнительное время. На групповой стадии подопечные Гарета Саутгейта обыграли команды Хорватии и Чехии с одинаковым результатом 1:0, а с шотландцами разошлись миром - 0:0. В 1/8 финала была побеждена сборная Германии - 2:0, а в четвертьфинале разгромлены украинцы - 4:0. 

Футболисты Италии в полуфинале одолели команду Испании в серии послематчевых пенальти - 4:2 (игровое время - 1:1). В предварительной группе А команда Роберто Манчини с крупным счетом 3:0 разгромила команды Турции и Швейцарии, у сборной Уэльса выиграла с минимальным преимуществом 1:0. В 1/8 финала итальянцы взяли верх над австрийцами - 2:1 (в дополнительное время), а в четвертьфинале обыграли бельгийцев с таким же результатом.

Для сборной Италии нынешний финал стал четвертым на чемпионатах Европы. В 1968 году они выиграли турнир, одолев команду Югославии (2:0). Еще два раза итальянцы проигрывали в решающих поединках: в 2000 году - французам (1:2, в овертайме) и в 2012-м - испанцам (0:4).

Англичане до этого никогда не играли в финальных матчах первенства Европы, но дважды становились бронзовыми призерами (1968, 1996).

Лучшими бомбардирами Евро-2020 стали чех Патрик Шик и португалец Криштану Роналду, забившие по 5 мячей.

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). Чаще других чемпионами Европы становились испанцы и немцы, у которых по три титула, два раза золото брали французы и итальянцы, по одному - сборные СССР, Чехословакии, Нидерландов, Дании, Греции и Португалии.-0-

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