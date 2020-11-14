Футболисты из Каменецкого района стали обладателями Кубка регионов

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты любительской команды "Нива" из Каменецкого района стали обладателями Кубка регионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке турнира представители Брестской области на поле ФК "Минск" одержали волевую викторию над столичной командой "Энергетик-БГАТУ" с результатом 2:1. После первой половины игры минчане выигрывали 1:0, но по ходу второго тайма гости сначала выровняли положение, а затем и вырвали победу.

Главный трофей любительского футбола новоиспеченным триумфаторам вручил председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов.

В следующем году футболисты "Нивы" представят Беларусь в розыгрыше Кубка регионов УЕФА, который проводится раз в два года.-0-