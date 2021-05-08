Футболисты юношеской сборной Беларуси уступили хорватам на международном турнире

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-15) неудачно провели заключительный матч на международном турнире в хорватском Загребе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в последнем поединке предварительной группы белорусы уступили хозяевам соревнований хорватским сверстникам со счетом 1:3. До этого подопечные Дмитрия Короткевича обыграли команды Северной Македонии - 4:2 и Болгарии - 2:1. Итоговое положение: Хорватия - 9 очков, Беларусь - 6, Болгария - 3, Северная Македония - 0. Итоговое положение в предварительной группе В: Россия - 9, Литва - 4, Босния и Герцеговина - 3, Албания - 1.

Таким образом, завтра белорусские футболисты встретятся с литовцами в матче за третье итоговое место. В главном финале сыграют команды Хорватии и России, сборные Боснии и Герцеговины и Болгарии поспорят за 5-е место, а северомакедонцы и албанцы будут оспаривать седьмую итоговую позицию.-0-