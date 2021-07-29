Футболисты "Кайрата" не вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты казахстанского "Кайрата" не смогли пробиться в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ответном поединке второго раунда чемпионы Казахстана в Белграде потерпели крупное поражение от сербской "Црвены звезды" - 0:5. На прошлой неделе в Алматы футболисты "Кайрата" выиграли с минимальным перевесом в счете - 2:1. Белорусский защитник казахстанского клуба Денис Поляков полностью провел обе встречи. Следующим соперником сербского клуба будет молдавский "Шериф" из Тирасполя. Болгарский "Лудогорец", который выбил из турнира солигорский "Шахтер", прошел в следующий этап квалификации, одолев по сумме двух матчей словенский клуб "Мура" - 0:0 (в гостях) и 3:1 (дома). Теперь чемпионы Болгарии встретятся с греческим "Олимпиакосом" из Пирея.

Составы остальных пар 3-го квалификационного раунда чемпионской Лиги: "Клуж" (Румыния) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария), "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Легия" (Варшава, Польша), ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания), "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Спарта" (Прага, Чехия), "Мальме" (Швеция) - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия), "Спартак" (Москва, Россия) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Спарта" (Прага, Чехия) - "Монако".

Первые встречи пройдут 3 и 4 августа, ответные поединки состоятся 10 августа.-0-