Футболисты "Кайрата" разгромили "Фолу" в квалификации Лиги конференций

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы состоялись первые встречи раунда плей-офф за выход в групповой раунд Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.Футболисты казахстанского "Кайрата" из Алматы со счетом 4:1 разгромили в Люксембурге местную "Фолу", которая раннее выбила из турнира солигорский "Шахтер". Белорусский защитник "Кайрата" Денис Поляков не играл из-за дисквалификации. Еще один казахстанский клуб карагандинский "Шахтер", в котором выступают белорусы Евгений Шикавка и Павел Назаренко, уступил на своем поле израильскому "Маккаби" из Тель-Авива - 1:2.Чешская "Виктория" из Пльзени, победившая до этого брестское "Динамо", обыграла на своей арене болгарский ЦСКА из Софии - 2:0. Датский "Копенгаген", оставивший за бортом еврокубков жодинское "Торпедо-БелАЗ", выиграл в гостях у турецкого "Сивасспора" со счетом 2:1. Литовский "Жальгирис" в Вильнюсе не смог удержать победу над норвежским клубом "Буде/Глимт", сыграв вничью - 2:2. Азербайджанский "Нефтчи" по ходу встречи в Баку также выигрывал у израильского "Маккаби" из Хайфы, но в итоге довольствовался лишь ничьей - 3:3. С таким же результатом завершилась встреча в Брюсселе между бельгийским "Андерлехтом" и нидерландским "Витессом". В латвийской столице "Рига" не смогла одолеть гибралтарский "Линкольн" - ничья 1:1.Нидерландский "Фейеноорд" в Роттердаме не оставил шансов на успех гостям из шведского "Эльфсборга" - 5:0, а чешский "Яблонец" также у себя дома разгромил словацкий клуб "Жилина" со счетом 5:1. Швейцарский "Базель" на своем стадионе был сильнее шведского "Хаммарбю" - 3:1, а французский "Ренн" переиграл норвежский "Русенборг" с результатом 2:0.Ответные поединки за попадание в групповой этап Лиги конференций пройдут 26 августа.-0-