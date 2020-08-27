Футболисты "Кайрата" вышли во второй раунд квалификации Лиги Европы

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты казахстанского "Кайрата", которых тренирует белорус Алексей Шпилевский, уверенно вышли во второй квалификационный раунд розыгрыша Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Алматы серебряные призеры казахстанского чемпионата принимали вице-чемпионов Армении футболистов клуба "Ноа" из Еревана и одержали крупную победу - 4:1. Новобранец "Кайрата" белорусский защитник Денис Поляков не играл.

Еще один представитель Казахстана обладатель бронзы национального первенства "Ордабасы" в Шимкенте уступил румынскому клубу "Ботошани" со счетом 1:2.

С таким же результатом латвийский "Вентспилс" переиграл у себя дома молдавский "Динамо-Авто" из Тирасполя.

Боснийский "Борац" в Баня-Луке одолел черногорский клуб "Сутьеска" из Никшича - 1:0.

Албанская "Теута" из Дурреса победила на своем поле израильский "Бейтар" из Иерусалима со счетом 2:0.

Свои стартовые поединки квалификации Лиги Европы сегодня проводят два белорусских клуба. Минское "Динамо" на своей арене принимает польский "Пяст" из Гливице, а в Солигорске местный "Шахтер" сыграет с молдавским клубом "Сфынтул Георге".

Еще один белорусский представитель борисовский БАТЭ стартует со второго квалификационного раунда ЛЕ, матчи которого пройдут 17 сентября.

По решению УЕФА все матчи континентальных турниров пока проходят без зрителей.-0-