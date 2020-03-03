Футболисты Казахстана, Литвы и Албании стали соперниками белорусов в Лиге наций

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2020-2021 годов завершилась в Амстердаме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты сборной Беларуси выступят в группе 4 лиги С вместе с командами Казахстана, Литвы и Албании. В первом сезоне Лиги наций белорусы сыграли успешно, поднявшись из лиги D в лигу С. Благодаря этому успеху, белорусские футболисты сохраняют шансы впервые в истории пробиться в финальную стадию чемпионата Европы. Для этого подопечным Михаила Мархеля 26 марта нужно победить в Тбилиси команду Грузии, а затем 31 марта уже в Минске взять верх над победителем встречи Северная Македония - Косово.

Составы остальных квартетов лиги С второго сезона Лиги наций УЕФА:

1 - Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.

2 - Армения, Грузия, Северная Македония, Эстония.

3 - Молдова, Словения, Косово, Греция.

Матчи группового этапа состоятся с сентября по ноябрь, когда команды проведут двухкруговой турнир с играми дома и в гостях. Победители четырех групп лиги С перейдут в следующем сезоне в лигу В, две худшие команды опустятся в лигу D.

По такой же схеме пройдут турниры и в лигах А, В и D. По итогам второго сезона Лиги наций два лучших победителя групп (на основе рейтинга) продолжат борьбу за путевку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Стыковые матчи за выход на ЧМ пройдут в конце марта 2022 года.

Лига A:

Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды

Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия

Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия

Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария

Фото УЕФА

Лига B:

Группа 1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия

Группа 2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия

Группа 3: Венгрия, Турция, Сербия, Россия

Группа 4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс

Лига D:

Группа 1: Фарерские острова, Латвия, Андорра, Мальта

Группа 2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА в 2019 году стала сборная Португалии, победившая в финальном матче футболистов Нидерландов со счетом 1:0, в игре за бронзу англичане одолели швейцарцев в серии послематчевых пенальти.-0-