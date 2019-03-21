Футболисты Казахстана сенсационно разгромили шотландцев в квалификации Евро-2020

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стартовом поединке отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Казахстана сенсационно победила команду Шотландии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый матч в квалификационной группе I в казахстанской столице хозяева начали великолепно, забив два мяча в стартовой десятиминутке. На 6-й минуте автором первого гола евроотбора стал Юрий Перцух, а затем отличился Ян Вороговский. В начале второй половины встречи Бактиер Зайнутдинов довел дело до разгрома - 3:0.

Сегодня в этой группе состоятся еще две игры: в Никосии футболисты Кипра примут гостей из Сан-Марино, в Брюсселе сборная Бельгии встретится с командой России.

Сборная Беларуси свой стартовый поединок в группе С проведет сегодня в Роттердаме против команды Нидерландов (начало в 22.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В другом матче этой группы футболисты Северной Ирландии примут эстонскую дружину.-0-

Фото УЕФА