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20 октября 2020, 08:16

Футболисты "Краснодара" дебютируют в Лиге чемпионов матчем с "Ренном"

Фото из архива
Фото из архива

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольных аренах Европы пройдут стартовые матчи группового этапа нового сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дебютанты групповой стадии главного континентального турнира футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграют в гостях у еще одного новичка чемпионской Лиги французского "Ренна". В другом поединке предварительной группы Е английский "Челси" примет в Лондоне испанскую "Севилью".

Чемпион России "Зенит", выступающий в квартете F, сыграет в Санкт-Петербурге с бельгийским "Брюгге". Итальянский "Лацио" встретится в Риме с немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

В группе G футболисты киевского "Динамо" примут в украинской столице итальянский "Ювентус" из Турина (начало в 19.55, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Испанская "Барселона" проэкзаменует на своей арене венгерский "Ференцварош" из Будапешта, за который в прошлом сезоне выступал белорусский форвард Николай Сигневич.

В квартете Н французский чемпион "Пари Сен-Жермен" у себя дома встретится с английским "Манчестер Юнайтед". Немецкий "Лейпциг" сыграет на своем поле с еще одним дебютантом группового этапа чемпионской Лиги турецким клубом "Истанбул".

В остальных группах ЛЧ встречи стартового тура пройдут в среду, 21 октября. Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе в первом матче квартета А сыграет в гостях у австрийского "Зальцбурга". Во втором поединке этой группы действующий победитель Лиги чемпионов немецкая "Бавария" примет в Мюнхене испанский "Атлетико" из Мадрида.

В группе В чемпион Украины донецкий "Шахтер" встретится в Мадриде с испанским "Реалом", а итальянский "Интер" в Милане будет соперничать с немецкой "Боруссией".

В квартете С английский "Манчестер Сити" примет на своем поле гостей из португальского "Порту", а греческий "Олимпиакос" сыграет в Пирее с французским "Марселем".

В группе D нидерландский "Аякс" в Амстердаме встретится с английским "Ливерпулем", датский "Мидтьюлланн" в Хернинге сыграет с итальянской "Аталантой" из Бергамо.

Матчи группового этапа должны завершится 9 декабря. В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из восьми групп, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат выступление во втором по рангу континентальном турнире - Лиге Европы.

В финальном поединке прошлого сезона ЛЧ футболисты "Баварии" обыграли "Пари Сен-Жермен" с минимальным преимуществом - 1:0. Лучшим бомбардиром главного клубного турнира Старого Света стал польский нападающий баварцев Роберт Левандовски, забивший 15 мячей. Для "Баварии" это была шестая победа в Лиге чемпионов, а больше всех трофеев у мадридского "Реала", который 13 раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов.-0-

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