Футболисты "Краснодара" не прошли в 1/8 финала Лиги Европы

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" завершили выступление в Лиге Европы, уступив в 1/16 финала загребскому "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашнего поражения со счетом 2:3 в столице Хорватии российский клуб, капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, также уступил - 0:1. Победный мяч на 31-й минуте игры забил Мислав Оршич.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" вышел в 1/8 финала, обыграв в домашнем поединке израильский "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 1:0. Единственный мяч на 67-й минуте встречи забил Жуниор Мораес, реализовавший пенальти. В первой игре чемпионы Украины также были сильнее - 2:0.

Еще один украинский клуб киевское "Динамо" также прошел дальше. В первом поединке динамовцы разошлись миром у себя дома с бельгийским "Брюгге" - 1:1, а в гостях выиграли с минимальным преимуществом 1:0 благодаря голу Виталия Буяльского на 87-й минуте встречи.

В 1/8 финала также пробились "Арсенал" (Лондон, Англия), "Молде" (Норвегия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Вильярреал" (Испания), "Гранада" (Испания), "Глазго Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Прага, Чехия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Тоттенхэм" (Лондон, Англия), "Милан" (Италия), "Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Берн, Швейцария), "Олимпиакос" (Пирей, Греция).

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сами матчи пройдут 11 и 18 марта. Решающий поединок второго по рангу континентального турнира намечено провести 26 мая в Гданьске.-0-