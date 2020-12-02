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02 декабря 2020, 22:59

Футболисты "Краснодара" одержали первую победу в Лиге чемпионов

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" одержали первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов, одолев в пятом туре на своей арене французский "Ренн" - 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА. 

В первом тайме игры в Краснодаре хозяева имели несколько отличных возможностей для взятия ворот, но не смогли их использовать. После перерыва игра проходила по тому же сценарию и на 71-й минуте Маркус Берг все же поразил ворота гостей. Капитан "Краснодара" белорусский защитник Александр Мартынович провел весь матч. Благодаря этой виктории, краснодарская команда набрала 4 очка и заработала путевку в плей-офф Лиги Европы. Позже встретятся два клуба, уже обеспечившие себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов - испанская "Севилья" примет английский "Челси" из Лондона. Положение команд в группе Е: "Челси" - 10, "Севилья" - 10, "Краснодар" - 4, "Ренн" - 1. 

В квартете Н турецкий "Истанбул" в упорнейшем поединке уступил на своем поле немецкому "Лейпцигу" со счетом 3:4. Также сегодня английский "Манчестер Юнайтед" примет на своей арене французский "Пари Сен-Жермен". Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 9, "Лейпциг" - 9, "Пари Сен-Жермен" - 6, "Истанбул" - 3.-0-

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