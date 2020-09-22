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22 сентября 2020, 23:57

Футболисты "Краснодара" одолели ПАОК в домашнем матче квалификации ЛЧ

Фото fckrasnodar.ru
Фото fckrasnodar.ru

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты российского "Краснодара" победили греческий ПАОК со счетом 2:1 в домашнем поединке раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Краснодаре началась с атак хозяев, но на 7-й минуте гости заработали пенальти, который не реализовал капитан ПАОКа Димитриос Пелкас. Однако через 25 минут он реабилитировался, поразив ворота Матвея Сафонова. На 38-й минуте встречи уже краснодарские футболисты получили право на пенальти и Виктор Клаэссон сравнял результат. После перерыва хозяева продолжали доминировать и на 70-й минуте Реми Кабелла забил победный гол. Белорусский защитник краснодарского клуба Александр Мартынович не играл из-за дисквалификации.

Израильский "Маккаби", который в третьем квалификационном раунде ЛЧ победил брестское "Динамо" (1:0), проиграл в Тель-Авиве австрийскому "Зальцбургу" - 1:2. В Праге чешская "Славия" и датский "Мидтьюлланн" из Хернинга разошлись миром - 0:0.

Еще три встречи состоятся в среду, 23 сентября: "Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина), "Молде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия), "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Омония" (Никосия, Кипр). Ответные поединки за выход в групповой этап чемпионской Лиги пройдут 29-30 сентября.

Без участия в квалификационных баталиях в групповой стадии Лиги чемпионов выступят клубы: английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (Лондон), "Манчестер Юнайтед", испанские "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (Мадрид), "Севилья", итальянские "Ювентус" (Турин), "Интер" (Милан), "Аталанта" (Бергамо), "Лацио" (Рим), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Боруссия" (Менхенгладбах), французские "Пари Сен-Жермен", "Марсель", "Ренн", российские "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), нидерландский "Аякс" (Амстердам), бельгийский "Брюгге", украинский "Шахтер" (Донецк), португальский "Порту", турецкий "Истанбул". Жеребьевка групп пройдет 1 октября.

В этот же день чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" в борьбе за попадание в групповой этап второго по рангу континентального клубного турнира - Лиги Европы примут на своей арене болгарский "Лудогорец" из Разграда.-0-

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