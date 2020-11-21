Футболисты "Краснодара" победили "Тамбов" в матче чемпионата России

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двухнедельного перерыва, вызванного международными матчами сборных, сегодня возобновился футбольный чемпионат России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке 15-го тура российского первенства футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, обыграли на своей арене "Тамбов" с минимальным перевесом - 1:0. Победу хозяевам принес французский легионер Реми Кабелла, отличившийся на 17-й минуте игры. Белорусский защитник тамбовского клуба Максим Володько на поле не выходил.

Также сегодня московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе сыграет на своей арене с тульским "Арсеналом", за который выступают белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко. В столичном дерби встретятся московские "Спартак" и "Динамо", а в Грозном местный "Ахмат" примет действующего чемпиона страны "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Завтра лидер нынешнего первенства московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграет у себя дома с футболистами "Сочи". Волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, примет на своем поле екатеринбургский "Урал" с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе. В Казани местный "Рубин" будет соперничать с "Ростовом".

Турнирное положение в российской премьер-лиге сейчас таково: ЦСКА - 31 очко, "Зенит" - 30, "Спартак" - 28, "Динамо" - 26, "Сочи" - 23, "Ростов" - 23, "Ахмат" - 23, "Локомотив" - 21, "Рубин" - 21, "Краснодар" - 21, "Урал" - 15, "Арсенал" - 13, "Тамбов" - 12, "Химки" - 12, "Ротор" - 7, "Уфа" - 7.

Список лучших бомбардиров российской премьер-лиги возглавляют эквадорский нападающий "Сочи" Кристиан Нобоа и форвард "Зенита" Артем Дзюба, забившие по 7 мячей.-0-