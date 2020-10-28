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28 октября 2020, 22:59

Футболисты "Краснодара" проиграли "Челси" в Лиге чемпионов

Фото ФК "Челси"
Фото ФК "Челси"

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, крупно проиграли лондонскому "Челси" в домашнем матче второго тура Лиги чемпионов - 0:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине встречи в Краснодаре футболисты английского клуба владели инициативой и на 14-й минуте заработали пенальти. Однако открыть счет гостям не удалось - мяч после удара Жоржиньо попал в стойку ворот. И все же к перерыву "Челси" оказался впереди - на 39-й минуте игры точный удар нанес Каллум Хадсон-Одои. Во втором тайме хозяева пошли вперед большими силами, создали несколько голевых моментов, но не реализовали их. А на 75-й минуте игры в штрафной площади краснодарцев мяч попал в руку Александру Мартыновичу и Тимо Вернер четко реализовал пенальти. Затем Хаким Зиеш и Кристиан Пулишич довели дело до разгрома - 4:0 в пользу "Челси". В другом сегодняшнем матче группы Е испанская "Севилья" сыграет у себя дома с французским "Ренном". В первом туре "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Ренном" - 1:1, а в английской "Челси" и "Севилья" также разошлись миром - 0:0. 

В квартете Н турецкий "Истанбул" принимал на своем поле французский "Пари Сен-Жермен" и проиграл со счетом 0:2. Голевой дубль во втором тайме оформил Мойзе Кен. Английский "Манчестер Юнайтед" у себя дома будет соперничать с немецким "Лейпцигом".

В группе F чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга в Дортмунде встретится с немецкой "Боруссией", бельгийский "Брюгге" сыграет на своем поле с итальянским "Лацио" из Рима. На старте группового этапа зенитовцы уступили на своем стадионе "Брюгге" - 1:2, а футболисты "Лацио" победили в Риме "Боруссию" - 3:1.

Во втором туре состязаний квартета G киевское "Динамо" в Будапеште встретится с венгерским "Ференцварошем", итальянский "Ювентус" примет в Турине испанскую "Барселону". В первый игровой день динамовцы уступили в украинской столице "Ювентусу" со счетом 0:2, а "Барселона" разгромила  у себя дома "Ференцварош" с результатом 5:1.

Результаты матчей второго тура в остальных группах:

А - "Локомотив" (Москва, Россия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 1:2, "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Зальцбург" (Австрия) - 3:2.

В - "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Интер" (Милан, Италия) - 0:0, "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 2:2.

С - "Марсель" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:3, "Порту" (Португалия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 2:0.

D - "Ливерпуль" (Англия) - "Мидтьюллан" (Хернинг, Дания) - 2:0, "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 2:2.

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из восьми групп, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат выступление во втором по рангу континентальном турнире - Лиге Европы.-0-  

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