Футболисты "Краснодара" проиграли "Сочи" в чемпионате России

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко проиграли "Сочи" со счетом 1:3 в домашнем поединке 28-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сочинцы вышли вперед уже на 6-й минуте встречи, когда Кристиан Нобоа реализовал пенальти. На исходе часа игрового времени Дмитрий Стоцкий сравнял счет, но потом сочинцы еще дважды поразили ворота хозяев поля - сначала мяч забил Антон Заболоцкий, а в компенсированное время второго тайма Кристиан Нобоа оформил свой голевой дубль. Белорусский защитник краснодарского дубля Александр Мартынович провел весь матч.

В первом сегодняшнем матче один из аутсайдеров российского первенства волгоградский "Ротор" прервал шестиматчевую серию поражений, одолев на своей арене грозненский "Ахмат" - 1:0. Белорусские полузащитники волгоградцев Иван Маевский и Владимир Медведь на поле не выходили. В Казани футболисты местного "Рубина" принимали московское "Динамо" и выиграли с результатом 2:0. Московский ЦСКА у себя дома не сумел обыграть "Уфу" - ничья 1:1. Белорусский форвард армейцев Илья Шкурин остался в запасе.

В воскресенье, 2 мая в центральном поединке российского чемпионата лидеры турнира футболисты "Зенита" примут в Санкт-Петербурге идущего вторым московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе. Если зенитовцы победят, то обеспечат себе третий подряд чемпионский титул за два тура до финиша. Футболисты "Ростова", в котором играет белорусский защитник Александр Павловец, встретятся на своем поле главного неудачника турнира "Тамбов" с белорусским полузащитником Дмитрием Германом в составе. "Химки" примут у себя дома "Урал" из Екатеринбурга.

В последнем поединке этого тура тульский "Арсенал", в котором выступают белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко, 3 мая сыграют на своем поле с московским "Спартаком".

Положение в лидирующей группе российской премьер-лиги: "Зенит" - 58 очков, "Локомотив" - 52 балла, "Спартак" - 50, "Рубин" - 49, "Сочи" - 49, ЦСКА - 47, "Динамо" - 46. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, у футболистов "Уфы" и "Ротора" по 21 баллу, "Арсенал" имеет 23 очка.

Список лучших бомбардиров возглавляет зенитовец Сердар Азмун, забивший 16 мячей.-0-