Футболисты "Краснодара" с белорусом Мартыновичем в составе примут ПАОК в Лиге чемпионов

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые поединки раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов состоятся сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты российского "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретятся на своей арене с греческим клубом ПАОК (Салоники). Израильский "Маккаби", который в третьем квалификационном раунде ЛЧ победил брестское "Динамо" (1:0), сыграет в Тель-Авиве с австрийским "Зальцбургом". В Праге чешская "Славия" встретится с датским клубом "Мидтьюлланн" из Хернинга.

Еще три встречи состоятся в среду, 23 сентября: "Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина), "Молде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия), "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Омония" (Никосия, Кипр). Ответные поединки за выход в групповой этап чемпионской Лиги пройдут 29-30 сентября.

Без участия в квалификационных баталиях в групповой стадии Лиги чемпионов выступят клубы: английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (Лондон), "Манчестер Юнайтед", испанские "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (Мадрид), "Севилья", итальянские "Ювентус" (Турин), "Интер" (Милан), "Аталанта" (Бергамо), "Лацио" (Рим), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Боруссия" (Менхенгладбах), французские "Пари Сен-Жермен", "Марсель", "Ренн", российские "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), нидерландский "Аякс" (Амстердам), бельгийский "Брюгге", украинский "Шахтер" (Донецк), португальский "Порту", турецкий "Истанбул". Жеребьевка групп пройдет 1 октября.

Чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" в борьбе за попадание в групповой этап второго по рангу континентального клубного турнира 1 октября примут на своей арене болгарский "Лудогорец" из Разграда.-0-