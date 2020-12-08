Футболисты "Краснодара" сыграют с "Челси", "Зенит" встретится с "Боруссией" на финише Лиги чемпионов

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов определятся сегодня в двух группах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительной группе F футболисты "Зенита", уже потерявшие шансы продолжить еврокубковый сезон, примут в Санкт-Петербурге немецкую "Боруссию" из Дортмунда, которая досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф чемпионской Лиги. За второй пропуск сегодня в Риме поспорят итальянский "Лацио" и бельгийский "Брюгге". Положение команд перед заключительными матчами: "Боруссия" - 10, "Лацио" - 9, "Брюгге" - 7, "Зенит" - 1.

В квартете Е еще один российский клуб "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, в Лондоне встретится с английским "Челси". Аутсайдер турнира французский "Ренн" у себя дома будет соперничать с испанской "Севильей". Английский и испанский клубы уже вышли в 1/8 финала ЛЧ, а краснодарцы выступят в 1/6 финала Лиги Европы. Положение команд: "Челси" - 13, "Севилья" - 10, "Краснодар" - 4, "Ренн" - 1.

Два фаворита группы G испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус" из Турина встретятся в каталонской столице. В украинской столице киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош" из Будапешта в очном поединке разыграют путевку в плей-офф ЛЕ. Положение команд: "Барселона" - 15, "Ювентус" - 12, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

В квартете Н на два пропуска в 1/8 финала главного турнира Старого Света претендуют сразу три команды, имеющие по 9 очков. По мнению специалистов, лучшие перспективы из этого трио у футболистов французского "Пари Сен-Жермен", которые примут на своей арене аутсайдера группы турецкий "Истанбул". В другом поединке немецкий "Лейпциг" сыграет у себя дома с английским клубом "Манчестер Юнайтед". Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 9, "Пари Сен-Жермен" - 9, "Лейпциг" - 9, "Истанбул" - 3.

В остальных группах поединки заключительного тура пройдут 9 декабря:

А - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Локомотив" (Москва), "Зальцбург" - "Атлетико" (Мадрид, Испания). Положение команд: "Бавария" - 13 очков, "Атлетико" - 6, "Зальцбург" - 4, "Локомотив" - 3.

В - "Интер" (Милан, Италия) - "Шахтер" (Донецк, Украина), "Реал" (Мадрид, Испания) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия). Положение команд: "Боруссия" - 8, "Шахтер" - 7, "Реал" - 7, "Интер" - 5.

С - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Порту" (Португалия), "Манчестер Сити" (Англия) - "Марсель" (Франция). Положение команд: "Манчестер Сити" - 13, "Порту" - 10, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 3.

D - "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - "Ливерпуль" (Англия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Аталанта" (Бергамо, Италия). Положение команд: "Ливерпуль" - 12, "Аталанта" - 8, "Аякс" - 7, "Мидтьюлланн" - 1.

Бомбардирскую гонку Лиги чемпионов возглавляют Альваро Мората ("Ювентус"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") и Эрлинг Холанд ("Боруссия", Дортмунд), забившие по 6 мячей.

В 1/8 финала чемпионской Лиги выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов. Клубы, которые займут третьи места, продолжат выступление в 1/16 финала второго по рангу континентального турнира - Лиге Европы.-0-