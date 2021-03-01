Футболисты "Краснодара" сыграли вничью с "Уралом" в матче чемпионата России

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" не смогли победить на своей арене "Урал" из Екатеринбурга в последнем матче 20-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 12-й минуте игры хозяев вывел вперед Магомед-Шапи Сулейманов, на что гости во втором тайме ответили голевым дублем Рафала Августиняка. Однако удержать победу уральцам не удалось - незадолго до финального свистка окончательный результат встречи установил французский легионер краснодарцев Реми Кабелла - 2:2. Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович провел на поле второй тайм.

Лидер турнира действующий чемпион страны "Зенит" не смог обыграть в Санкт-Петербурге гостей из "Ростова", завершив встречу вничью - 2:2. Белорусский защитник ростовчан Александр Павловец вышел на поле на 60-й минуте игры. В московском дерби футболисты "Локомотива" со счетом 2:0 обыграли ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. Первый гол в этом поединке забил белорусский форвард Виталий Лисакович, который вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте встречи. Белорусский нападающий армейцев Илья Шкурин не играл. Футболисты "Сочи" разгромили у себя дома тульский "Арсенал" со счетом 4:0. Белорусские полузащитники туляков Валерий Громыко и Юрий Ковалев на поле не выходили.

В матче аутсайдеров российской премьер-лиги волгоградский "Ротор" под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича, победил "Тамбов" - 3:1. Белорусский полузащитник волгоградцев Иван Маевский вышел на замену на 85-й минуте игры.

Московский "Спартак" неожиданно уступил на своей арене казанскому "Рубин" - 0:2, в Грозном "Ахмат" проиграл московскому "Динамо" - 1:2, а подмосковные "Химки" одолели на своем поле "Уфу" - 2:1.

Положение команд в российской премьер-лиге после 20 туров: "Зенит" - 42 очка, ЦСКА - 37, "Сочи" - 36, "Спартак" - 35, "Ростов" - 33, "Динамо" - 33, "Локомотив" - 31, "Краснодар" - 31, "Рубин" - 31, "Химки" - 28, "Ахмат" - 26, "Урал" - 22, "Ротор" - 17, "Арсенал" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 13. Список лучших бомбардиров возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 11 мячей.

Матчи 21-го тура чемпионата России пройдут 6-8 марта.-0-