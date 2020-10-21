Футболисты "Краснодара" сыграли вничью в дебютном поединке Лиги чемпионов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" добились ничьей в своем дебютном поединке Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом матче с еще одним новичком групповой стадии чемпионской Лиги французским "Ренном" российский клуб пропустил мяч на 56-й минуте после пенальти в исполнении Сехру Гирасси. Однако буквально через три минуты эквадорский легионер "Краснодара" Кристиан Рамирес эффектным дальним ударом сравнял счет - 1:1. В оставшееся время хозяева имели большое преимущество, но так и не смогли поразить ворота отлично игравшего голкипера Матвея Сафонова. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович не играл из-за травмы. В другом поединке предварительной группы Е английский "Челси" в Лондоне разошелся миром с испанской "Севильей" - 0:0.

Чемпион России "Зенит", выступающий в квартете F, проиграл в Санкт-Петербурге бельгийскому "Брюгге" - 1:2. Итальянский "Лацио" в Риме оказался сильнее немецкой "Боруссии" из Дортмунда - 3:1.

В группе G футболисты киевского "Динамо" принимали на своей арене итальянский "Ювентус" из Турина и уступили со счетом 0:2. Испанская "Барселона" разгромила у себя дома венгерский "Ференцварош" из Будапешта - 5:1.

В квартете Н французский чемпион "Пари Сен-Жермен" на своем поле уступил английскому "Манчестер Юнайтед" с результатом 1:2. Немецкий "Лейпциг" у себя дома переиграл еще одного дебютанта группового этапа ЛЧ турецкий клуб. "Истанбул" - 2:0.

В остальных группах встречи первого тура пройдут 21 октября. Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе в первом матче квартета А сыграет в гостях у австрийского "Зальцбурга". Во втором поединке этой группы действующий победитель Лиги чемпионов немецкая "Бавария" примет в Мюнхене испанский "Атлетико" из Мадрида.

В группе В чемпион Украины донецкий "Шахтер" встретится в Мадриде с испанским "Реалом", а итальянский "Интер" в Милане будет соперничать с немецкой "Боруссией".

В квартете С английский "Манчестер Сити" примет на своем поле гостей из португальского "Порту", а греческий "Олимпиакос" сыграет в Пирее с французским "Марселем".

В группе D нидерландский "Аякс" в Амстердаме встретится с английским "Ливерпулем", датский "Мидтьюлланн" в Хернинге сыграет с итальянской "Аталантой" из Бергамо.

Матчи группового этапа должны завершится 9 декабря. В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из восьми групп, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат выступление во втором по рангу континентальном турнире - Лиге Европы.

В финальном поединке прошлого сезона ЛЧ футболисты "Баварии" обыграли "Пари Сен-Жермен" с минимальным преимуществом - 1:0. Лучшим бомбардиром главного клубного турнира Старого Света стал польский нападающий баварцев Роберт Левандовски, забивший 15 мячей. Для "Баварии" это была шестая победа в Лиге чемпионов, а больше всех трофеев у мадридского "Реала", который 13 раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов.-0-