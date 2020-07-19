Футболисты "Краснодара" уступили "Динамо" в чемпионате России

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Динамо" обыграли на выезде "Краснодар" со счетом 2:0 в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовцы забили по голу в каждом тайме - на 26-й минуте игры счет открыл Вячеслав Грулев, а в компенсированное время второй половины Жоазиньо установил окончательный результат этого поединка. Капитан краснодарской команды белорусский защитник Александр Мартынович провел весь матч. После этого поражение "Краснодар" потерял шансы подняться на второе место, а динамовцы обеспечили себе шестое место.

Поединки заключительного, 30-го тура российского первенства состоятся 22 июля: "Ростов" - "Зенит" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Москва) - "Оренбург", "Урал" (Екатеринбург) - "Локомотив" (Москва), "Уфа" - "Арсенал" (Тула), "Крылья Советов" (Самара) - "Сочи", "Краснодар" - "Ахмат" (Грозный), "Рубин" (Казань) - "Спартак" (Москва), ЦСКА (Москва) - "Тамбов".

Турнирное положение: "Зенит" - 69 очков, "Локомотив" - 54, "Краснодар" - 49, ЦСКА - 47, "Ростов" - 45, "Динамо" - 41, "Арсенал" - 37, "Уфа" - 37, "Спартак" - 36, "Урал" - 35, "Рубин" - 35, "Сочи" - 33, "Ахмат" - 31, "Тамбов" - 28, "Крылья Советов" - 28, "Оренбург" - 24.

Список лучших снайперов российской премьер-лиги возглавляет лидер атак "Зенита" Артем Дзюба, забивший 17 мячей, всего на один гол меньше у его партнера по команде Сердара Азмуна.-0-