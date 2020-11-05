Футболисты "Краснодара" уступили "Севилье" в Лиге чемпионов

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" потерпели поражение в гостях у испанской "Севильи" в матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева поля с первых минут игры завладели инициативой, но не смогли поразить ворота Матвея Сафонова. А ближе к середине первого тайма гости дважды подряд добились успеха - на 17-й минуте игры Магомед-Шапи Сулейманов отлично исполнил штрафной удар, а еще через три минуты Макус Берг удвоил преимущество российского клуба. Пропустив два мяча, "Севилья" продолжала атаковать, и на 42-й минуте Иван Ракитич сократил разрыв до минимума. В самом конце первого тайма "Севилья" осталась в меньшинстве, но после перерыва сумела вырвать победу. В середине второй половины встречи хозяева усилили натиск и вышедший на замену Юссеф Эн-Несери забил два гола подряд - 3:2. Капитан "Краснодара" белорусский защитник Александр Мартынович провел весь матч.

В Лондоне английский "Челси" уверенно переиграл французский "Ренн" - 3:0. Положение команд в группе Е после трех туров: "Челси" - 7, "Севилья" - 7, "Краснодар" - 1, "Ренн" - 1.

Чемпион России "Зенит" после двух стартовых поражений в группе F сумел набрать первый зачетный балл. Играя в Санкт-Петербурге, зенитовцы вышли вперед на 32-й минуте после точного удара Александра Ерохина. Однако удержать победный результат хозяевам не удалось - на 82-й минуте игры Фелипе Кайседо сравнял счет. В другом поединке этой группы бельгийский "Брюгге" проиграл на своем поле немецкой "Боруссии" из Дортмунда с результатом 0:3. Положение команд: "Боруссия" - 6, "Лацио" - 5, "Брюгге" - 4, "Зенит" - 1.

Киевское "Динамо", выступающее в квартете G, уступило в гостях испанской "Барселоне" со счетом 1:2. Венгерский "Ференцварош" в Будапеште потерпел крупное поражение от итальянского "Ювентуса" из Турина - 1:4. Положение команд: "Барселона" - 9, "Ювентус" - 6, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Один из фаворитов квартета H английский "Манчестер Юнайтед" неожиданно проиграл на выезде турецкому "Истанбулу" - 1:2. Немецкий "Лейпциг" одолел у себя дома французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1. Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 6, "Лейпциг" - 6, "Пари Сен-Жермен" - 3, "Истанбул" - 3.

Результаты матчей 3-го тура в остальных группах чемпионской Лиги:

А - "Локомотив" (Москва, Россия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 1:1, "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 2:6. Положение команд: "Бавария" - 9 очков, "Атлетико" - 4, "Локомотив" - 2, "Зальцбург" - 1.

В - "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - 0:6, "Реал" (Мадрид, Испания) - "Интер" (Милан, Италия) - 3:2. Положение команд: "Боруссия" - 5, "Шахтер" - 4, "Реал" - 4, "Интер" - 2.

С - "Манчестер Сити" (Англия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 3:0, "Порту" (Португалия) - "Марсель" (Франция) - 3:0. Положение команд: "Манчестер Сити" - 9, "Порту" - 6, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0.

D - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:5, "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 1:2. Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Аякс" - 4, "Аталанта" - 4, "Мидтьюллан" - 0.

Матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 24-25 ноября.-0-