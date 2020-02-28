Футболисты "Крыльев Советов" и "Оренбурга" открывают вторую часть чемпионата России

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня после почти трехмесячного перерыва возобновится футбольный чемпионат России, в котором выступает немало белорусских игроков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке 20-го тура премьер-лиги самарские "Крылья Советов" примут на своей арене футболистов "Оренбурга", в котором играют белорусский вратарь Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков. Кроме того, недавно в составе оренбургской дружины появился еще один воспитанник белорусского футбола - 20-летний полузащитник Кирилл Капленко. Оба сегодняшних соперника первую часть сезона провели слабо и находятся внизу турнирной таблицы. "Крылья Советов" в 19 матчах набрали 18 очков, занимая предпоследнее, 15-е место, "Оренбург" провел на игру меньше, имеет на один балл больше и занимает 14-ю позицию.

В субботу, 29 февраля московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко примет на своем поле "Урал" из Екатеринбурга. В межсезонье состав армейцев пополнил 20-летний белорусский нападающий Илья Шкурин, который в 2019 году стал лучшим бомбардиром национального чемпионата, забив 19 мячей в составе минского "Энергетика-БГУ". За "Урал" выступает белорусский защитник Денис Поляков, а также его коллега по амплуа Николай Золотов, который в декабре перешел из "Витебска"

Также в последний день зимы лидер премьер-лиги "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с московским "Локомотивом", в столичном дерби футболисты "Динамо" примут "Спартак, а в Грозном местный "Ахмат" встретится с "Ростовом".

Еще 3 встречи состоятся 1 марта. "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, у себя дома встретится с гостями из "Уфы". Правда, белорус не сможет в ближайшее время выходить на поле из-за травмы. Главный аутсайдер российского первенства "Сочи" примет футболистов тульского "Арсенала", в котором на поле могут выйти сразу 3 белоруса - защитник Максим Володько и хавбеки Юрий Ковалев и Валерий Громыко. В Нижнем Новгороде футболисты "Тамбова" сыграют с казанским "Рубином".

Турнирное положение перед стартом второй части чемпионата России:

1. "Зенит" - 45 очков (19 матчей),

2. "Краснодар" - 35 (19),

3. "Ростов" - 34 (19),

4. ЦСКА - 34 (19),

5. "Локомотив" - 34 (19),

6. "Арсенал" - 25 (19),

7. "Уфа" - 25 (19),

8. "Динамо" - 24 (19),

9. "Урал" - 24 (19),

10. "Спартак" - 22 (19),

11. "Тамбов" - 21 (19),

12. "Ахмат" - 19 (19),

13. "Рубин" - 19 (19),

14. "Оренбург" - 19 (18),

15. "Крылья Советов" - 18 (19),

16. "Сочи" - 15 (18).

Бомбардирскую гонку возглавляет форвард "Зенита" Артем Дзюба, на лицевом счету которого 11 забитых мячей. По 10 раз ворота соперников поражали узбекский форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов и Александр Соболев, выступавший в первой части сезона за "Крылья Советов", а теперь будет играть в "Спартаке".-0-