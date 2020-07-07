Футболисты "Крыльев Советов" победили "Арсенал" в чемпионате России

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали волевую викторию со счетом 4:2 над тульским "Арсеналом" в гостевом матче 27-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самарские футболисты пропустили мяч на 8-й минуте игры после удара Александра Денисова, а через полчаса Виталий Лысцов сравнял результат. Во втором тайме Денис Попович и Деян Радоньич еще дважды поразили ворота хозяев, на что те ответили только голом Евгения Луценко. Белорусские футболисты "Арсенала" Максим Володько, Валерий Громыко и Юрий Ковалев на поле не выходили.

В первом матче 27-го тура грозненский "Ахмат" переиграл на выезде "Тамбов" со счетом 2:1.

В среду, 8 июля футболисты "Оренбурга" с белорусами Андреем Климовичем и Михаилом Сиваковым в составе сыграют на своем стадионе с московским ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. Кроме того, в среду "Зенит", который в прошлом туре уже обеспечил себе чемпионский титул, примет в Санкт-Петербурге футболистов "Сочи", "Ростов" встретится на своей арене с "Уфой", а в Москве пройдет столичное дерби "Спартак" - "Локомотив".

Заключительные поединки этого тура пройдут 9 июля: "Урал" (Екатеринбург) - "Динамо" (Москва), "Рубин" (Казань) - "Краснодар".

Турнирное положение: "Зенит" - 62 очка (26 матчей), "Локомотив" - 49 (26), "Краснодар" - 45 (25), "Ростов" - 43 (26), ЦСКА - 43 (26), "Уфа" - 33 (26), "Спартак" - 32 (26), "Динамо" - 32 (25), "Урал" - 32 (26), "Арсенал" - 31 (27), "Сочи" - 30 (26), "Рубин" - 30 (26), "Ахмат" - 30 (27), "Тамбов" - 28 (27), "Крылья Советов" - 27 (27), "Оренбург" - 23 (26).-0-